Как и где лучше наблюдать поток Персеиды: метеорологи рассказали о впечатляющем небесном явлении

Жители Коми смогут наблюдать метеоритный поток, фото взято с pxhere.com

Эксперты Сыктывкарского Астрономического клуба напомнили, что сегодня, в ночь с 12 на 13 августа, жители Коми смогут наблюдать поток Персеида, который будет на максимуме.

В республике лучше всего наблюдать это явление будет в период с 22:30 до 00:40, когда небо станет максимально темным.

Для того, чтобы увидеть поток, не нужны специальные приборы, метеоры будут пролетать по всему небу, но больше всего в части от Возничего до Лебедя через Кассиопею.

Астрономы посоветовали, что лучше всего наблюдать явление подальше от города, где нет засветки.

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