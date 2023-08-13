Ученые из Коми встретились с хищными птицами охраняемых видов

Ученые-биологи из Коми посетили заповедник «Ненецкий»

Ученые-биологи из Республики Коми побывали в заповеднике «Ненецкий» в Нарьян-Маре, где исследовали места гнездования хищных птиц охраняемых видов.

Ежегодно сотрудники заповедника мониторят места гнездования охраняемых видов хищных птиц. В 2023 году в экспедиции принимали участие сотрудники Института биологии эколог-эколог-химик Л.Шапошникова и энтомолог Е.Панюкова.

Во время экспедиции ученые увидели во время дождя лосиху с лосенком, а также понаблюдали за развитием гусят в гнезде белолобого гуся и увидели яйца в гнезде кулика-песочника.

«Мы изучали видовой состав нападающих на птенцов сапсана кровососущих комаров и экологические условия в местах гнездования охраняемых видов хищных птиц. Были исследованы основные локации заповедника: о. Ловецкий, о. Кашин, о. Долгий, п-ов Костяной нос, п-ов Русский заворот (бывший посёлок Ходовариха). Экспедиция получилась продуктивной. В результате был собран большой фактический материал (пробы воды, растительных образцов, имаго комаров) для дальнейшего изучения экосистем заповедника», - рассказала о целях экспедиции научный сотрудник Института биологии Коми Научного центра Елена Панюкова.

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