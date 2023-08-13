Спасенные медвежата из Коми готовятся к зиме

В Центре реабилитации медвежат в Твери благодаря заботе и чуткому вниманию подрастают спасенные в Коми медвежата и их маленькие друзья.

Джэксон и Туся, Марта, ВолоГоша, Толстун и Ворчун, Малыш Кода и Малыш Бруно, Горошинка и Фасолинка заметно выросли. Медвежата лакомятмя на прогулке вкусными яблочками.

Для бурых медведей яблоки являются одним из основных кормов. Благодаря им косолапые могут набрать необходимый для зимовки вес.

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