Жителям Коми посоветовали в августе есть кабачки, сладкий перец и кукурузу

Август - время изобилия овощей, фруктов и ягод Фото: Алексей БУЛАТОВ

Август - месяц, когда прилавки ломятся от всевозможных свежих овощей и фруктов. Последние недели лета - отличная возможность запастись витаминами и поесть вкусных и полезных продуктов. Мы узнали у регионального Роспотребнадзора, на какие овощи, ягоды и фрукты стоит налегать в августе.

– Из овощей стоит обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон (японскую разновидность редьки), кольраби, редьку, различные виды капусты, – посоветовали специалисты.

Не стоит забывать и о самых традиционных овощах, которые полны витаминами: это и молодой картофель, и лук, и морковь.

Рацион специалисты советуют разнообразить зеленью. Сейчас в избытке и по доступной цене базилик, водяной кресс, зеленый и шнитт-лук, салат дуболистный, кинза, мята, кресс-салат.

А на десерт можно выбрать абрикосы, персики, виноград и сливы. Виноград, груши и яблоки тоже будет отличным дополнением к столу.

В Роспотребнадзоре напомнили, что рацион человека, чтоб он оставался здоровым, должен содержать 400 гр свежих овощей и фруктов.

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