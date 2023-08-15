В Коми установлен минимальный рекорд по заражению коронавирусом

В Коми падает число заражений COVID-19. Фото: архив "КП"

В Коми продолжает падать показатель заболеваемости ковидом. Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба.

Так, с 7 по 13 августа в республике зарегистрировано всего 19 новых случаев инфицирования. Это самый маленький показатель за последнее время. Всего в Коми насчитывается 200 529 фактов заболевания.

Выздороветь удалось еще 19 пациентам, за все время - 197 202. В то же время двоих зараженным понадобилась помощь в условиях стационара.

Жертвами вируса стали 3 289 человек. Новых смертей за минувшую неделю не подтверждено.

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