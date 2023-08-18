В мэрии Сыктывкара рассказали, какие дворы будут отремонтированы в 2024 году

В мэрии Сыктывкара рассказали, какие дворы отремонтируют в следующем году

Администрация столицы Коми в конце 2017 года приняла программу ремонта дворов «Развитие современной городской среды», которая рассчитана на 2018-2024 годы.

Столичная мэрия выбрала 10 адресов, дворы которых будут отремонтированы в 2024 году. На данный момент в благоустройстве дворовой территории нуждаются более одной тысячи дворов Сыктывкара.

Вчера, 17 августа, на портале общественного обсуждения проектов был опубликован пакет поправок в программу. В нее собираются добавить два раздела: перечень общественных территорий и адресный перечень дворовых территорий, которые подлежат благоустройству в следующем году.

Выбраны 10 дворов:

— улица Западная, 7;

— улица Морозова, 121;

— улица Морозова, 134;

— улица Морозова, 151;

— улица Серова, 48/1;

— улица Димитрова, 5;

— Верхний Чов, 61;

— Верхний Чов, 62;

— Верхний Чов, 63;

— Верхний Чов, 64.

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