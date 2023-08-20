В Коми оленей оснастят спутниковыми ошейниками

До конца 2023 года оленей Коми оснастят спутниковыми ошейниками
До конца текущего года в Коми оснастят оленей спутниковыми ошейниками. Об этом рассказал глава минсельхоза республики Ильдар Андарьянов.
В 2021-2022 года пять оленеводческих хозяйств Коми успешно протестировали использование спутниковых систем мониторинга перемещений оленей в тундре. За это время уменьшились потери животных, облегчился поиск, а также упростился контроль за передвижением стад по закреплённым маршрутам.
За прошедший период текущего года хозяйствами уже было приобретено 10 ошейников. Планируется продолжение работы по оснащению стад.
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