СМИ: муж певицы Алсу бросил ее ради экс-жены бывшего зампреда Коми

Алсу и Ян Абрамов всегда считались одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса, они женаты с 2006 года. Фото из личного архива героев публикаций

Муж известной певицы Алсу и бизнесмен Ян Абрамов бросил ее ради знойной блондинки Виктории Лопыревой - бывшей жены первого заместителя председателя правительства Республики Коми Игоря Булатова. Об этом сообщает ТГ-канал «Антиглянец».

— Ян Абрамов увлекся белокурой легендой Дубая. На «В» начинается, на «Лопырева» заканчивается», — говорится в блоге.

Виктория в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети прокомментировала слухи, заявив, что это ложь.

- Кому и для чего нужен был такой вброс про меня и Алсу, я не знаю, — написала дива.

Добавим, что сама Алсу давно перестала появляться с мужем на свадьбах друзей, ездить вместе к родственникам в Башкирию, откуда родом ее отец, а также улетела с детьми одна в Лондон. Также на безымянном пальце звезды фанаты разглядели отсутствие обручального кольца, однако концертный директор Алсу заявил, что «у них все в порядке».

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