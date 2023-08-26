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Общество26 августа 2023 7:30

Жители Коми в месяц съедают примерно по четыре килограмма ягод и фруктов

За год житель Коми может съесть до 49 кг фруктов и ягод
Источник:kp.ru
В Коми вырос уровень потребления фруктов и ягод

В Коми вырос уровень потребления фруктов и ягод

По информации Комистата, в 2022 году выросло потребление ягод и фруктов. Эксперты сообщили, что в среднем каждый житель республики съедает около 49 кг, что выше показателей прошлых годов. Ежемесячно выходит чуть более 4 кг.

Так, в 2010 году этот показатель составлял 46 кг в год, в 2002 — 22 кг. сейчас каждый день или несколько раз в неделю едят фрукты 74% жителя республики.

Для сравнения в Крыму каждый день или несколько раз в неделю едят 77% местных жителей, в Ингушетии — 33%.

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