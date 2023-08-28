В Коми синоптики пообещали туманы и дожди

В Коми приближается осенняя погода с дождями

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 28 августа. По предоставленным данным, в республике пообещали туман и порывистый ветер с небольшим дождем.

Ветер ожидается северный со скоростью от 3 до 8 м/с, местами порывы будут достигать до 12 м/с. Температура ночью +1...+6, днем +11...+16°С.

В Сыктывкаре пообещали 28 августа облачную погоду, небольшой дождь и ветер 3-8 м/с. Температура ночью +3...+5, днем +13...+15°С.

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