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ЗДОРОВЬЕ31 августа 2023 10:50

В Коми зафиксировано 13 новых случаев заболевания коронавирусом

Это самый маленький показатель за последние недели
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Коми растёт количество заболевших коронавирусом

В Коми растёт количество заболевших коронавирусом

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми число зараженных коронавирусом выросло за неделю на 13 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным оперштабом. Согласно им, в республике насчитывается 200 565 случаев заболевания ковидом.

Из общего числа инфицированных 197 258 удалось выздороветь. Это на 17 человек больше, чем было неделей ранее. Новых зараженных, которым бы понадобилась госпитализация, нет.

Показатель летальности остается на том же уровне уже больше месяца. Всего жертвами ковида стали 3 289 человек.

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