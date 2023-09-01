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Происшествия1 сентября 2023 5:37

Взрыв бытового газа в жилом доме в Выльгорте: что известно на данный момент

При взрыве бытового газа в доме селе Выльгорт пострадал один человек
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Создан оперативный штаб по координации работ по устранению последствий происшествия

Создан оперативный штаб по координации работ по устранению последствий происшествия

В селе Выльгорт произошел взрыв бытового газа в жилом пятиэтажном доме. Об этом сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Известно, что в ЧП пострадал один человек, еще 60 человек были эвакуированы из своих квартир. Как уточнил руководитель региона, пострадавшей является пожилая женщина, которую с ожогами госпитализировали в больницу.

На данный момент известно об одном пострадавшем с ожогами

На данный момент известно об одном пострадавшем с ожогами

На сегодняшний час власти создали оперштаб для решения вопросов по устранению последствий взрыва. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы, которые осматривают дом на разрушение конструкции дома.

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ЧППроисшествия: ЧП