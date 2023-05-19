В Коми возбуждено уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета

Фото: СУ СК России

По факту крушения самолета в села Усть-Кулом возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Сыктывкарского следственного отдела на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, на борту самолета были 35-летний пилот воздушного судна и 51-летний пассажир. В результате крушения им удалось выжить, а от госпитализации оба отказались.

- Следователями осмотрено место происшествия, назначены судебные экспертизы, проводится весь комплекс следственных действий, направленных на установление причин и условий произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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