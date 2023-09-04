Предприниматели Коми могут бесплатно консультирует юрист по ряду вопросов

Фото: Центр «Мой бизнес» Коми

Предприниматели малого и среднего бизнеса Республики Коми могут получить индивидуальные консультации по некоторым юридическим вопросам: аренды, открытия своего дела, использования имущества многоквартирных жилых домов для бизнес-целей, самовольному строительству и другим.

Консультации будут проводиться практикующим юристом раз в две недели по предварительной записи! Для этого нужно оставить заявку по ссылке: https://vk.cc/cpcYdF.

Очная консультация будет проходить в Центре «Мой бизнес» Коми, а для жителей муниципалитетов региона предоставляется она предоставляется в формате онлайн.

Бесплатные консультации осуществляются в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Центр «Мой Бизнес» Коми находится по адресу: Сыктывкар, Ленина 74, 3 этаж; тел: 8 (8212) 44-60-25.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Ставим цели и достигаем их!»: социальное предпринимательство помогает бизнесу работать на благо детей Коми

Руководитель спортивной школы Валентина Бастракова из Коми рассказала, как встала на путь социального предпринимателя (подробности)