«Знойное, молодёжное!»: молодые люди Республики Коми отправились в путешествие на Приполярный Урал

Корреспондент «КП-Коми» Нина Юшкова отправилась с молодёжью Коми на Приполярье. Фото: из личного архива

В конце лета молодёжь Коми отправилась в путешествие на Приполярье, на базу «Желанное» нацпарка «Югыд ва». Мероприятие организовали Ресурсный молодёжный центр и Комитет по молодёжной политике Коми.

Путешествие по республике реализуется в рамках «Года молодёжи» в регионе. В турпоход отправилась и корреспондент «КП-Коми».

Молодёжь Коми. Фото: Нина ЮШКОВА

Такого ещё не было

Для тура с радиальными выходами (то есть небольшими участками маршрута) не требовалось хорошей физической подготовки, громоздких рюкзаков и крутых подъёмов в гору. Лишь желание созерцать уникальные ландшафты, подышать чистым воздухом и забыть на несколько дней про Интернет и связь с внешним миром.

Группа аккуратно прееходила по тропам, подстраховывая друг друга на камнях и ручье. Фото: Нина ЮШКОВА

В Инте участников молодёжного путешествия ждали уже два «Урала», дорога предстояла нелёгкая – 6-8 часов тряски по бездорожью с открывающими по пути красотами.

На машине Урал до Приполярного Урала. Фото: Нина ЮШКОВА

На базе «Желанное» всех гостей ждали гиды, добротные номера и питание – готовили по дежурству небольшими группами. Погода стояла и вовсе курортная. «Так Приполярье ещё никого не встречало»: заявил при встрече опытный 82-летний альпинист Вадим Неворотов.

82-летний альпинист Вадим Кириллович Неворотин. Фото: Нина ЮШКОВА

Шаман-гора

Полное уединение с природой.... Фото: Нина ЮШКОВА

Для начала мы прогулялись налегке до Шаман-горы (она же Еркусей) – межродового святилища оленеводов. В 70-ые годы прошлого века геологами здесь был обнаружен клад из старинных монет. Еркусей – величественная и недоступная гора, и для восхождения не самая лёгкая, так как отличается обилием «живых» (подвижных) камней.

Шаман-гора. Фото: Нина ЮШКОВА

По словам кочующих оленеводов, их предки приходили к Шаман-горе и совершали определённые действа. Сейчас уже жертвоприношения оленеводы не устраивают, но хорошо, что сама традиция оленеводства продолжена, ведь это очень непростое занятие.

Очищаем стоянку оленеводов вблизи с Шаман-горой. Фото: Нина ЮШКОВА

Кстати, группа молодёжи во время прогулки совершила доброе дело и расчистила место стоянки оленеводов. Как пояснили кураторы, оленеводы пока не научились правильно утилизировать «современный» мусор. И некоторые находки очень повеселили: помады, лаки, духи и другие нетипичные вещи для жизни в тундре.

Женщинам – стоп!

Мне совершенно не хотелось подступать даже к подножию горы, внутреннее чувство останавливало. Позже я узнала, ранее женщин на Еркусей не допускали, когда проезжали на оленях мимо. Представительницы прекрасного пола даже с нарт не слезали. Возможно, во мне взбунтовались финно-угорские корни (я и коми, и удмуртка) и призвали не нарушать правила.

Необычный мусор. Фото: Нина ЮШКОВА

Грубопендиты

Озеро Грубопендиты. Фото: Нина ЮШКОВА

Во время посещения зеленовато-бирюзового озера Грубопендиты нам удалось пообщаться с оленеводом из коми села Саранпауль на территории ХМАО (Саранпауль в переводе с языка манси – зырянский посёлок). Егор Хозяинов привёл своих оленей к водоёму вместе со своими пастушьими собаками. Каровое озеро хоть и имеет небольшие размеры 600 на 400 метров, но его глубина достигает 21 метра, и оно по праву считается одним из красивейшим в нацпарке. Вода в нём прохладная, но для купания очень освежающая, особенно в знойную погоду, которая баловала нас на протяжении всего отдыха.

Стадо оленей на водопое. Фото: Нина ЮШКОВА

Участникам тура посчастливилось лицезреть более двух с половиной тысяч оленей, которые обосновались возле озера, лежащем в глубоком каре хребта Малдынырд, окружённом с трёх сторон отвесными 300-метровыми стенами, которые местные называют Горным Цирком. Каждый поспешил сделать фотос наимилейшими сохатыми, собаками, лошадьми.

Молодой оленевод Егор Хозяинов. Фото: Нина ЮШКОВА

– В стаде есть ездовые олени с колокольчиками, есть домашние олени – это те, к которым привязываются члены семьи и оставляют их питомцами. Мы выходим из села Саранпуль и продвигаемся в «Югыд ва» на летнюю стоянку, а потом назад. Главная проблема молодых оленеводов – это то, что не каждая девушка решится оставить цивилизацию и уйти за любимым жить в чум, – поделился оленевод.

Группа молодёжи Коми на фоне озера Грубопендиты. Фото: Нина ЮШКОВА

Кстати, на левом берегу реки Балбанью, на хребте Малдынырд находится золоторудное месторождение Чудное. Однако добыча золота там не ведётся – ради сохранения непревзойдённых горных ландшафтов. Единственное, что разрешено в «Югыд ва», помимо туризма,– оленеводство. Именно в летнее время потомственные оленеводы организуют стоянки на Приполярье и туристы могут прикоснуться к той, другой жизни, наполненной хорканием оленей, кочеванием по бескрайней тундре, единством с природой и следованием заветам предков.

Кристально чистая вода Грубопендиты так и манила искупаться в зной. Фото: Нина ЮШКОВА

Группа молодёжи Коми на фоне озера Грубопендиты. Фото: Нина ЮШКОВА

Иллюминатор Гагарина

Штольня по добыче кварца на белоснежном каменном покрове. Фото: Нина ЮШКОВА

Также на территории «Югыд ва» находится месторождение кварца, найденное на горе высотой 1320метров, позже её назвали в честь известного географа Александра Баркова. Открыл месторождение Александр Алёшков, который впоследствии и стал начальником предприятия по добыче кварца. Само месторождение было открыто в середине ХХ века, и долгое время оно считалось закрытым промышленным объектом, о нём не писали и не говорили.

Штольня по добыче кварца. Фото: Нина ЮШКОВА

Тогда на высоте 1000 метров развернулась шахтовая добыча минералов самого высокого качества, из них создавались объективы советских фотоаппаратов и самое главное – были сделаны стёкла иллюминаторов известного космического корабля «Восток-1», на котором впервые в истории человечества космонавт Юрий Гагарин совершил полёт в космос.

Здесь осталась выгонка, которую покинули рабочие, оставив всё самое интересное. Фото: Нина ЮШКОВА

Сейчас же место притягивает любителей старкеринга – гуляния по «заброшкам». Здесь осталась выгонка, которую покинули рабочие, оставив посуду, дневник добычи, свои приборы, красивый ковёр с вышитым оленем на стене и многое другое. Вся территория усыпана кварцем, белоснежно сияющем под солнцем. Участники тура испытали настоящий восторг, примеряя каски, взмывая над собой молоты, находя прозрачный горный хрусталь и, конечно, фотографируясь на фоне известной надписи «смерть шпионам», оставленной неизвестным.

Справка КП

Одна из самых удивительных рек – Балбанью. Небольшая, всего чуть более полусотни километров, но зато берёт начало вблизи наивысшей точки Уральского хребта – горы Народной. Балбанью протекает средь высоких гор и впадает в Кожим – приток Усы.

Реку Балбанью переходили вброд парами. Фото: Нина ЮШКОВА

Чистейшая и быстрая река Балбанью. Фото: Нина ЮШКОВА

Как Приполярье вплелось в жизнь выдающегося 82-летнего мастера спорта по альпинизму Вадимом Неворотиным из Москвы, расскажем завтра.

Нелли Петрушина и Светлана Хлебникова - внимательные и опытные проводники. Фото: Нина ЮШКОВА

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