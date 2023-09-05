Сильные грозы и туманы пообещали в Коми

В Коми пообещали грозы

В Коми 5 сентября пообещали переменную облачность, дожди и грозы. В отдельных районах возможен туман. Прогноз погоды передали синоптики ЦГМС республики.

Ветер ожидается южный со скоростью от 2 до 7 м/с, местами порывы будут достигать 12-14 м/с. Температура ночью +9...+14, на востоке местами 0...+5, днем +19...+24°С.

В Сыктывкаре 5 сентября ожидают переменную облачность, туман и южный ветер от 1-6 м/с. Температура ночью +11...+13, днем +22...+24°С.

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