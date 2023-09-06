«Жить без чувства юмора трудно»: интинский преподаватель Николай Морозов поделился с «Комсомолкой» историей своей жизни

Николай Алексеевич Морозов. Фото: из личного архива героя публикации

Каждый человек может озвучить имя, которое стало очень значимым в жизни – на эту личность равняются, восхищаются и уважают. Для кого-то это родители, для кого-то старшие товарищи, а для многих – преподаватели. Сегодня познакомим вас с хорошим человеком, любимым преподавателем многих студентов Республики Коми, уроженцем Инты Николаем Алексеевичем Морозовым.

Скромно, но достойно

Николай Морозов окончил вечернюю среднюю школу рабочей молодёжи №1 в приполярном городе в далёком 1966 году. Здесь учились школьники, которые уже после 8-го класса отправились работать, помогать своим семьям, а вечерами грызли гранит науки и получали аттестат о полном среднем образовании.

– Я после окончания 8-го класса интинской школы №5 пошёл работать учеником слесаря турбинного цеха интинской ТЭЦ, к тому же через полгода сдал на 1-й разряд слесаря по ремонту машин и механизмов. Работал с 8 утра до 12-ти, но, когда сдал на разряд, пришлось работать полный рабочий день – восемь часов. Помню, первую зарплату отдал маме, она расплакалась от радости, ведь нас было трое детей – старший я и младшие брат Владимир и сестра Танечка, – рассказывает наш собеседник.

Мама героя с братом Владимиром и сестрой Танечкой. 1959 год. Фото: из личного архива героя публикации

Зарплаты родителей не хватало – мать работала крановщицей на заводе железобетонных изделий, получала от силы 300-400 рублей, отчим был классным специалистом-электромонтером линии высоковольтных электропередач ТЭЦ с зарплатой 700-800 рублей. Жили скромно. Мама иногда болела, а лекарства были очень дорогими.

– Было нелегко работать и учиться, но времени хватало на всё – были и друзья, и походы на Урал, и лыжные – в тундру. И вот, накануне экзаменов в 11 классе, в школу пришли «агитаторы» – молодые преподаватели и аспиранты Ленинградского горного института и университета и ещё кто-то из Коми пединститута. Моя мама до войны была сельской учительницей начальной школы, а я сам сложился как гуманитарий, поэтому решено было поступать в Сыктывкар! – вспоминает свою историю становления преподаватель.

Восемь человек на место

Так Николай Алексеевич успешно сдал вступительные экзамены на историко-филологический факультет Коми государственного педагогического института и по рабочей путёвке был зачислен в число студентов высшего учебного заведения.

Николай Морозов на приемных экзаменах в СГУ. 1972 год. Фото: из личного архива героя публикации

– Когда к нам на Пролетарскую пришла обычная почтовая открытка с извещением о поступлении, никто в посёлке не поверил! Близкие и родные плакали от радости! Это был большой успех – при конкурсе восемь человек на место! 1 сентября 1966 года я приступил к занятиям. Из нашей группы вышли три кандидата исторических наук-доцента, один дипломат – посол в одной из стран Юго-Восточной Азии, один полковник КГБ, – гордится своими однокурсниками Николай Алексеевич.

После окончания пединститута интинец работал в шошкинской школе Сыктывдинского района сельским учителем, служил в армии, стал капитаном запаса бронетанковых войск СССР. Затем учился в аспирантуре московского пединститута имени Ленина, в 1976-м году защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в родной Коми пединститут, стал старшим преподавателем, а после – доцентом. В 1991-2012 годах преподавал на историческом факультете СыктГУ, в 2002 году перешёл в Академию госслужбы.

Помимо преподавательской деятельности, Николай Алексеевич плотно занимался научной деятельностью. Тема научных исследований – история репрессий 1930-1950-х годов на примере северных городов Воркуты, Инты и Ухты. По этой теме с 1989 по 1998 годы им было опубликовано около 50 научных работ – статей, тезисов к докладам научных конференций, монографий, учебных пособий. Была подготовлена к защите докторская диссертация.

Секрет успеха

Николай Морозов уверен, что жить без чувства юмора трудно. Чаще всего забавные ситуации случались на экзаменах и зачётах, а также на защите курсовых и дипломных проектов, но курьёзы выходили и за пределами стен вуза. Так, вспоминает Николай Алексеевич, однажды на пешеходном переходе при положенном зелёном цвете светофора преподавателя и его двух студенток, идущих впереди, чуть не сбила машина.

2012 год Академия госслужбы, выпуск регионоведов. Исполняется песня о факультете управления, слова и музыка профессора Николая Морозова. Фото: из личного архива героя публикации

– Поравнявшись со студентками, я сказал: «А вы заметили, что нас чуть не сбила машина»? Они посмотрели на меня с удивлением и отвечают: «Ну не сбила же»! И пошли мы по своим делам. Забавно, что эта психология – быть на краю – очень соответствует студенческому переживанию экзамена – удержаться на самом краю провала и всё же найти правильный ответ на провальный вопрос преподавателя! – смеётся педагог.

Николая Морозова со многими его учащимися, помимо учебных, связывали крепкие дружеские и часто доверительные взаимоотношения. И его воспитанники ценили подобное отношение любимого преподавателя. Так, на выпускном вечере студенты 350-й группы Академии госслужбы преподнесли Николаю Алексеевичу статуэтку богини Победы с визитной карточкой преподавателя – фразой-надписью на коми, русском и английском языках: «КутшОм разница between?» (Какая разница между?..).

А ещё на выпускном преподаватель со студентами исполнили гимн факультета управления «Академию придумал Платон» на слова доцента Морозова, который на сцене в актовом зале аккомпанировал на гитаре. «Разве можно такое забыть?»: задаёт риторический вопрос собеседник.

Семья Морозовых. Москва, 2016 год. Фото: из личного архива героя публикации

И правда, каждый из нас никогда не забудет того преподавателя, который отдавал все свои силы и знания и с открытой душой подходил к своему преподавательскому искусству. Совсем недавно Николай Алексеевич ушёл на заслуженный отдых и сейчас много времени проводит со своими родными и близкими, а также принимает активное участие в общественной жизни Республики Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сам я ни разу не фотограф»: известный в Коми преподаватель искусства фотографии Марк Оникул рассказал о профессии

Гордость Марка Оникула – его талантливые ученики (подробности)