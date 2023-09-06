Жителей Коми предупреждают о надвигающемся опасном вирусе

В поликлиники столицы региона вакцина уже поступила Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коми готовится к вакцинации населения от гриппа. По сообщению регионального минздрава, республика получила около 149 тысяч доз отечественного препарата от опасного вируса.

- В регион уже поступило более 100 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и более 12 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри» для иммунизации взрослых против гриппа. Также в республику прибыло более 37 тысяч доз вакцины «Ультрикс квадри» для детей с шести месяцев до 17 лет, - уточнили в ведомстве.

Известно, что поликлиники Сыктывкара получили препарат и желающие могут вакцинироваться. В районные медучреждения партии отправятся в ближайшее время.

В планах властей в этом году охватить 60% населения и вакцинировать от гриппа.

- Это 435 860 человек, в том числе 102 200 детей, - заключили в минздраве Коми.

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