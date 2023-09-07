«Боец и друг Сармат»: в Коми появился памятник легендарной собаке, погибшей при спасении своего хозяина

На открытие памятника псу-герою пришли все жители посёлка Первомайский. Фото: СОШ Визинги.

Сегодня, 7 сентября, в поселке Первомайский в Сысольской районе Коми состоялось торжественное открытие памятника псу Сармату.

С воинскими почестями

Напомним, пёс Сармат стал символом одного из подразделений добровольцев из Коми. Отважный зверь вместе со своих хозяином-напарником дважды выезжал в зону боевых действий. Однако погиб в сентябре 2022 года под Изюмом. Сармат подорвался на мине, спасая жизнь товарища Андрея Мухина. По дороге в госпиталь он скончался. Солдаты похоронили его на поле боя с воинскими почестями.

Сармат был верным другом и отважным бойцом. Фото: архив А.Мухина.

Уже в этом году Сармат стал победителем в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь», где интернет-пользователи голосуют за народных четвероногих героев. Прославившаяся на всю страну собака набрала более 210 тысяч голосов.

Пришёл весь Первомайский

Памятник установили на территории школы, куда сегодня пришли все местные жители, в том числе школьники, учителя, официальные лица и чиновники, а также гости из Сыктывкара и Москвы.

Слово предоставили хозяину Сармата Андрею Мухину, который вспомнил заслуги своего четвероногого спасителя, рассказал о его жизни и своих боевых товарищах. Сармат спас немало жизней, всегда предупреждал о появлении противника, мог слышать на расстоянии летящие квадрокоптеры, реактивные снаряды и подавал сигнал.

Школьники будут ухаживать за памятником круглый год. Фото: СОШ Визинги.

Это первый подобный монумент в Коми. На памятной табличке выгравированы стихи командира роты, где служил легендарный пёс:

Сармат – как сила единения,

Сармат – как друга идеал.

Бойцом и другом был при жизни,

А после – памятником стал.

Ученики школы в Первомайском будут ухаживать за памятником Сармату круглый год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Отдыхать будем долго

Жителей Коми ожидают затяжные каникулы (подробности)