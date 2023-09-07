«Боец и друг Сармат»: в Коми появился памятник легендарной собаке, погибшей при спасении своего хозяина

На открытие памятника псу-герою пришли все жители посёлка Первомайский. Фото: СОШ Визинги.
Сегодня, 7 сентября, в поселке Первомайский в Сысольской районе Коми состоялось торжественное открытие памятника псу Сармату.
С воинскими почестями
Напомним, пёс Сармат стал символом одного из подразделений добровольцев из Коми. Отважный зверь вместе со своих хозяином-напарником дважды выезжал в зону боевых действий. Однако погиб в сентябре 2022 года под Изюмом. Сармат подорвался на мине, спасая жизнь товарища Андрея Мухина. По дороге в госпиталь он скончался. Солдаты похоронили его на поле боя с воинскими почестями.
Сармат был верным другом и отважным бойцом. Фото: архив А.Мухина.
Уже в этом году Сармат стал победителем в конкурсе «Мой ласковый и нужный зверь», где интернет-пользователи голосуют за народных четвероногих героев. Прославившаяся на всю страну собака набрала более 210 тысяч голосов.
Пришёл весь Первомайский
Памятник установили на территории школы, куда сегодня пришли все местные жители, в том числе школьники, учителя, официальные лица и чиновники, а также гости из Сыктывкара и Москвы.
Слово предоставили хозяину Сармата Андрею Мухину, который вспомнил заслуги своего четвероногого спасителя, рассказал о его жизни и своих боевых товарищах. Сармат спас немало жизней, всегда предупреждал о появлении противника, мог слышать на расстоянии летящие квадрокоптеры, реактивные снаряды и подавал сигнал.
Школьники будут ухаживать за памятником круглый год. Фото: СОШ Визинги.
Это первый подобный монумент в Коми. На памятной табличке выгравированы стихи командира роты, где служил легендарный пёс:
Сармат – как сила единения,
Сармат – как друга идеал.
Бойцом и другом был при жизни,
А после – памятником стал.
Ученики школы в Первомайском будут ухаживать за памятником Сармату круглый год.
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