В Сыктывкаре состоится VIII кинофестиваль финно-угорских народов «Туйвеж»

Сыктывкар станет творческой площадкой режиссеров, операторов, художников-мультипликаторов и фотографов из разных уголков России и зарубежья. Фото: Комикино.

13-16 сентября Сыктывкар станет творческой площадкой режиссеров, операторов, художников-мультипликаторов и фотографов из разных уголков России и зарубежья. Здесь пройдёт VIII кинофестиваль финно-угорских народов «Туйвеж». Подробности сообщает Комикиновидеопрокат.

На Перекрёстке

Как сообщают организаторы, в отборочный тур VIII кинофестиваля финно-угорских народов «Туйвеж» поступило 150 заявок от любителей и профессионалов киноискусства из 14 регионов России.

– В конкурсную программу вошли 66 киноработ от авторов из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Ленинградской и Мурманской областей, Пермского края, ХМАО – Югра, ЯНАO, Коми, Карелии, Марий-Эл, Мордовии и Удмуртии, – говорится в релизе Комикино.

«Туйвеж» в переводе с коми языка – Перекрёсток. По словам организаторов, слово символизирует пересечение родственных культур, близких по духу людей, разнообразной палитры самобытного визуального творчества.

Лектории и дискуссии

В рамках фестиваля для участников и всех желающих пройдут лектории и панельная дискуссия. 15 сентября с 12:30 до 13:30 – лекторий «Симбиоз творчества и технологий: роль компьютерной графики в российском кинематографе», который проведёт художник компьютерной графики и VFX супервайзер студии визуальных эффектов GreenFX Огибин Игорь Анатольевич. Вход свободный, предварительная запись.

16 сентября с 10:00 до 11:30 – панельная дискуссия «Документальное кино – путь к зрителю». Лекторы – кандидат философских наук, доцент; заведующий учебно-практической лабораторией мультимедиаресурсов и арт-технологий- кандидат философских наук, доцент Елена Антипкина, директор НКО «Поморский культурный фонд «Берегиня», Архангельск член Союза журналистов России директор Международного кинофестиваля Arctic open Тамара Статикова. Вход свободный, предварительная регистрация.

16 сентября с 15:00 до 16:00 – лекторий «Урок этнографии в сети», который проведёт заведующий отделом этнокультурного развития филиала ГРДНТ им. В.Д. Поленова «Финно-угорский культурный центр Российской Федерации» Ксения Большакова. Вход свободный, предварительная регистрация!

Смотр и конкурс современного визуального искусства финно-угорских народов успешно реализуется с 2009 года. Фестиваль «Туйвеж» является площадкой для обмена опытом любителей и профессионалов кино и фотоискусства, но и уникальной возможностью для сохранения и развития языка, культуры и традиций братских народов.

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