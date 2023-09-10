Лесной пожарный из Коми вошел в число лучших в России

Лесной пожарный из Республики Коми Валерий Романов занял второе место на всероссийском конкурсе «Лучший лесной пожарный», сообщили в Минприроды РК.

За звание лидера боролись 25 участников из 21 региона РФ, Беларуси и ФБУ «Авиалесоохрана». Жюри оценивало скорость выполнения заданий и точность до мельчайших деталей, отметили в пресс-службе Авиалесоохраны.

На каждом этапе Валерий Романов, показывая высокий уровень мастерства, входил в тройку победителей. В результате он занял второе место, что является лучшим результатом в истории Коми лесопожарного центра и республики.

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