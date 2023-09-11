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Общество11 сентября 2023 4:15

В Коми пообещали туманную и ветренную погоду

Синоптики ЦГМС Коми пообещали 11 сентября прохладную погоду
Источник:kp.ru
Синоптики рассказали о погоде на 11 сентября в Коми

Синоптики рассказали о погоде на 11 сентября в Коми

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 11 сентября. По предоставленным данным, в Коми пообещали туман, облачную погоду и порывистый ветер.

Скорость ветра составит от 1 до 5 м/с, в северных районах он увеличится до 3-8 м/с, местами на северо-востоке 6-11 м/с. Температура воздуха днем составит +14...+19°С.

В Сыктывкаре 11 сентября пообещали облачную погоду без осадков, а также туман и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +16...+18°С.

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