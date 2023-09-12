Метеорологи пообещали в Коми серьезное похолодание

Синоптики спрогнозировали туманы и похолодание в Коми

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 12 сентября. По предоставленным данным, в Коми пообещали облачность, туманы и небольшие дожди.

Ветер придет в регион переменный со скоростью от 1 до 5 м/с, днем порывы увеличатся до 6-11 м/с. Температура воздуха составит ночью +5...+10, при прояснении 0...+5, днем +14...+19°С.

В Сыктывкаре спрогнозировали облачную погоду без осадков и переменный ветер от 1 до 5 м/с. Температура ночью +6...+8, днем +16...+18°С.

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