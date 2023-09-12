30 тысяч семей Коми стали получателями единого пособия

В Коми 30 тысяч семей с детьми получают поддержку в виде единого пособия. Фото: архив "КП"

В Коми 30 тысяч семей получили одобрение на единое пособие. Об этом рассказали в пресс-службе СФР по РК. По информации фонда, на денежную поддержку от государства также могут рассчитывать 1,% тыс. беременных женщин.

Для получения выплат достаточно подать заявление на госуслугах, говорят специалисты. Для удобства родителей была упрощена форма подачи заявления: всех детей до 17 лет можно указать в одном заявлении и таким образом оформить выплату сразу на каждого ребенка.

Единое пособие заменило нуждающимся семьям ряд действовавших ранее мер поддержки: ежемесячные выплаты на первого и третьего (последующего) ребенка до 3 лет, ежемесячные пособия на детей от 3 до 7 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

Напомним, для оформления единого пособия дети и родители должны быть российскими гражданами и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей.

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