Стала известна дата включения отопления в домах Сыктывкара

Теплоснабжающим организациям рекомендовано провести поставку тепловой энергии потребителям в указанный срок Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Названа дата начала отопительного сезона в Сыктывкаре. Согласно постановлению мэра города, тепло в домах появится 15 сентября. Всем ответственным за отопительный сезон были даны рекомендации.

Напомним, в Коми прогнозируется после аномально теплых дней похолодание. Ночью температура воздуха не будет превышать 0 градусов.

Ранее «КП-Коми» сообщала о том, что одному из учредителей ООО «Аквасервис» и бывшему начальнику производственного-технического отдела компании, по вине которых зимой 2020-2021 город периодически оставался без надлежащего отопления, вынесли приговор. На двоих они получили 700 тысяч рублей штрафа.

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