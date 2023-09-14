«Покорил Казбек»: 14-летний школьник из Коми поднялся на вершину 5033 метра над уровнем моря на Кавказе

Супруги Шулеповы осуществили мечту своего старшего сына и взяли его с собой на вершину горы. Фото: из личного архива героя публикации

Мы уже однажды писали про активную спортивную семью из Коми – Шулеповых, которые покорили в начале 2022 года гору Килиманджаро, и были в полном восторге от восхождения. Сейчас же у супружеской пары Георгия и Надежды подрос старший сын Никита и подключился к семейным альпинистским приключенческим традициям. Недавно пара поделилась новым достижением – семья дружно покорила Казбек.

Просила разрешения

Сыктывкарская семья Шулеповых – многодетная, спортивная. Глава семейства Георгий Шулепов – профессиональный сертифицированный гид по восхождению на вершины. С недавних пор к его экстремальному хобби подключилась супруга Надежда. В 2021 году они покоряли Эверест, а в 2022 году – Килиманджаро. А сейчас, в 2023 году, сын продолжил славную семейную традицию.

Взрослые физически и морально подготовились к тому, что все внимание нужно будет уделять самому юному восходителю. Фото: из личного архива героя публикации

Отправиться на Казбек – самый восточный пятитысячник Кавказа, высотой в Балтийской системе высот 5033,8 м., расположенный в восточной части Центрального Кавказа, на границе России и Грузии, в восточной части Хохского хребта – семья Шулеповых мечтала уже давно. На его вершину есть два входа-выхода.

– На самом деле с грузинской территории маршрут получается проще, меньше скалолазания. Мы выбрали его, как оптимальный для меня и для ребёнка. Полетели в отпуск в эту солнечную душевную страну и, конечно, не могли не подняться на красивую вершину, которую прозвали «Дедушка Казбек», – вспоминает героиня.

На горы супруги Георгий и Надежда отправились вместе с 14-летним сыном Никитой и подругой семьи Екатериной Рогановой. Фото: из личного архива героя публикации

На горы супруги Георгий и Надежда отправились вместе с 14-летним сыном Никитой и подругой семьи Екатериной Рогановой. Им необычайно повезло с погодой и атмосферой – за три дня до того, как Шулеповы пришли в базовый лагерь на высоту 3600 м., с которого штурмуют вершину, в горах бушевала стихия, и количество туристов превышало в десять раз оптимального количества людей на восхождение.

– К тому времени, как мы туда пришли, люди уже взошли и ушли, поэтому, в общем-то, наше восхождение было достаточно комфортным. У меня есть традиция – я всегда прошу у горы разрешение на восхождение. Правда, в прямом смысле, я два дня на акклиматизации сидела, смотрела на Казбек и всей душой его просила пустить нас на гору, и чтобы это все было безопасно для всех, в первую очередь, для сына, – делится собеседница.

Заботились о ребёнке

Восхождение на Казбек для Надежды показалось легче, чем на Килиманджаро, но, по её словам, разница – не только в высоте.

– Здесь и летом идёт снег, мы шли десять часов на кошках в связке по леднику. Запомнили подъём переживаниями. И думали не о себе, а о нашем Никите, чтобы ему было комфортно и несложно. До последнего сомневались, но наш сын сказал твёрдо: «А зачем я тогда сюда приехал? Конечно, я пойду». Своему здоровью мы не уделяли столько внимания, сколько больше заботились о нём: у Никиты очень сильно болела голова в разные периоды подъёма, и ночью текла кровь из носа. Но в целом мы довольно много времени выделили на акклиматизацию, и получили результат, – вспоминает Надежда.

А вокруг завораживающее зрелище... Фото: из личного архива героя публикации

Маленькой семейной компанией Шулеповы поднимались медленно, но плавно и верно. К счастью родителей, Никита дошёл до вершины, иногда периодически ложился на снег, потому что очень сильно уставали ноги от ботинок, которые весили по килограмму каждый.

Никита - настоящий достигатор. Фото: из личного архива героя публикации

– Конечно, мы три взрослых человека отдавали всё время, наверно, на поддержку нашему маленькому восходителю, – до сих пор переживает мама.

Горжусь бесконечно

Восхождение в целом заняло 14 часов. Туристы вышли в 02:30 ночи и в 16:00 дня пришли обратно в базовый лагерь. Однако все намерено шли медленно и аккуратно, чтобы не было никаких срывов. Ведь когда возвращаешься назад, ноги подкашиваются от усталости, так как идёшь по леднику.

По словам Надежды, её сын ещё сам не понимает, насколько он крутой, сильный духом человек. В силу своего возраста, парень скромно говорит родителям: «Ну что я. Что я такого сделал? Ну, дошёл и дошёл».

Тонкой лентой за перевал... Фото: из личного архива героя публикации

– Восхождение тяжело даётся даже взрослым подкованным людям, что говорить о детях-подростках. Он пока что не понимает этой важности, но я думаю, что он для себя сделал вывод, что человек способен на многое. Никита сам по себе достигатор, перескочил через класс в техническом лицее – развит и умственно, и физически. Уверена, эмоции у него хранятся внутри. Даже я, когда смотрела на гору вверх, возвращаясь назад, оборачивалась и думала: «Господи, как я это смогла сделать, как я смогла вообще туда зайти». Сыном бесконечно горжусь, – заключила Надежда.

У Никиты очень сильно болела голова в разные периоды подъёма, и ночью текла кровь из носа, но он и не думал отступать от своей цели. Фото: из личного архива героя публикации

Мечтаешь вернуться

– Мои родители тоже ходили в горы, а меня маленькую брали в простые походы. Они выбирались по Кавказу, пешком на Маньпупунёр, прошли много разных путешествий, поэтому горы – это наше семейное. Наверное, любой человек, который хотя бы один раз побывает в горах, влюбляется в них сразу. Иногда кажется, что как будто бы ты больше сюда не вернешься, но потом безумно начинаешь по ним скучать и мечтаешь вернуться снова, – рассказывает Надежда Шулепова.

Никита дошёл до вершины, иногда ложился отдыхать на снег. Фото: из личного архива героя публикации

Подарок к паспорту

Но не стоит опрометчиво брать неподготовленных подростков на горы, считает Надежда. У спортивной семьи Шулеповых и сын Никита – подкованный и готовый к подобным нагрузкам.

Никита Шулепов - настоящий герой, хотя сам пока не понимает, насколько он крут. Фото: из личного архива героя публикации

– Сыну было шесть лет, когда на Приполярном Урале муж Георгий с Никитой пытались зайти на Манарагу, но он был ещё маленький, и у них не вышло. Однако мечта ребёнка подняться в горы осталась. И вот он получил паспорт, а мы предложили попробовать отметить важный жизненный этап серьёзным подспорьем. Никита у нас занимается волейболом, до этого занимался кроссфитом – физически парень очень сильный, занимается на тренажёре, каждый день подтягивается. Даже на высоте 3600 метров он двадцать раз подтянулся и чувствовал себя прекрасно. Над нами смеялись, что нас надо лишить родительских прав, но это его личное желание. Он просто много занимается спортом и очень его любит, – гордится сыном Надежда.

Надежда Шулепова бесконечно гордится своим сыном. Фото: из личного архива героя публикации

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