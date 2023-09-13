В питомнике Института агробиотехнологий Коми поспели ремонтантные сорта малины

Плоды ремонтантной малины бывают больших размеров, а весят они от 8 до 12 граммов
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В ширину два сантиметра, в длину - 3,5 см. Таких впечатляющих показателей удалось достичь в питомнике Института агробиотехнологий, в котором выращивают малину. Ягода вовсю спеет, пока дачники Коми готовят участки к зимовке.
- И такие размеры ягод еще не предел, - цитирует научного сотрудника Института агробиотехнологий ФИЦ Коми Елену Павлову телеканал «Коми Гор». - Плоды ремонтантной малины бывают больших размеров, а весят они от 8 до 12 граммов, - говорит она.
Такие показатели возможно лишь при условии, что малина выращивается как однолетняя культура. Сорт ягоды получается крупным, сочным и морозостойким.
За все время неурожай выдался в питомнике лишь раз, говорят биологи.
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