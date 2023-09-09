«Жаркая, коми, наша!»: бразильскую «Ламбаду» жители села Помоздино в Коми перевели на родной язык

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Жители села Помоздино Усть-Куломского района Коми сняли клип на очень зажигательную песню, которая популярна спустя годы и века. Это «Ламбада» – известный бразильский хит. Сейчас же наши герои перевели его на коми язык и сняли видеоклип с местным антуражем и героями. Получилось горячо, ярко и по-нашему! По-коми!

На коми язык текст песни перевела Анна Кучева, музыку для кавера подготовил Владимир Козловец, он же стал оператором. Сценаристом и режиссёром выступила Валентина Бланова. В клипе снялась сельская молодёжь. Кстати, в видеоклипе засветилась наша любимая землячка – многодетная красотка-мама из Помоздино Анастасия Уляшева, которая на днях получила признание от Президента страны.

Действия клипа происходят на берегу Вычегды у деревни Скородум. Молодые люди культурно отдыхают на берегу реки в Коми, изнывают от жары и... танцуют, конечно же!

Организовала танец Юлия Попвасева – в клипе выплясывают по-бразильски и малышки, и взрослые. Сама Юлия и сыграла роль брошенной девушки. Все реквизиты участники съёмки искали сами, а в конце видео, устав от июльского знойного дня, освежились в прохладной реке.

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