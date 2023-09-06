Владимир Путин удостоил медалью ордена «Родительская слава» три семьи из Коми

Владимир Путин подписал указ о награждении семей из Коми

Президент Российской Федерации Владимир Путин 4 сентября подписал указ о награждении трех многодетных семей медалями ордена «Родительская слава». Об этом сообщили в минтруда Коми. Семьи были удостоены награды за большие заслуги в укреплении института и воспитании детей. Речь идет о семье Сушковых из Инты, Уляшевых из Усть-Куломского района и Матвеевых из Усть-Вымского района.

У Сушковых, по информации ведомства, четверо детей, самому младшему – 14 лет. Глава семьи трудится настоятелем храма Николая Чудотворца. У Матвеевых трое взрослых сыновей и дочь. Супруги вместе преодолели 70-летний юбилей. Уляшевы воспитывают шестерых детей, старшему ребенку исполнилось 11 лет.

Помимо ордена семьям также выдали поощрение в виде единовременной федеральной выплаты в размере 200 тысяч рублей и республиканской выплаты – 25 тысяч рублей.

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