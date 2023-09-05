Средний размер платы за ЖКУ в Коми составил 5,5 тысяч рублей в месяц

Коми в рейтинге регионов по доле расходов населения на ЖКУ по итогам 2022 года занимает 75-е место. Фото: архив "КП"

В Коми плата за ЖКУ в среднем составляет 5,5 тысяч рублей. Именно столько платят жители республики каждый месяц по подсчетам аналитиков издания РИА.

Согласно исследованию, оплата коммунальных услуг — одна из ключевых статей расходов россиян. Сюда входят затраты на топливо для отопления и освещения жилых помещений.

Так, по данным за 2022 год, жители Коми тратили 11,7% своих доходов на выше названную строку расходов. По этому показателю республика занимает 75-е место в России.

Дороже всех услуги в 2022 году обходились жителям Магаданской области — около 10 тысяч рублей, дешевле — жителям Дагестана: порядка 3,6 тысяч рублей.

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