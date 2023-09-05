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НовостиОбщество5 сентября 2023 14:09

В Коми почти три тысячи семей получили матпомощь на покупку одежды и обуви детям

С начала года в Коми более 2,9 тысяч семей с низкими доходами получили матпомощь на покупку одежды и обуви детям
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Матпомощь на покупку одежды и обуви детям является адресной

Матпомощь на покупку одежды и обуви детям является адресной

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Коми 2,9 тысяч семей получили материальную помощь на покупку одежды и обуви детям. Об этом рассказали в пресс-службе республиканского минтруда. В ведомстве уточнили, что финансовая поддержка оказывается семьям с низкими доходами и является адресной.

Размер материальной помощи – 7368 рублей. С начала года расходы бюджета республики на предоставление этого вида государственной поддержки составили около 21,8 млн рублей.

Уточняется, что льгота предоставляется от одного раза в год до одного раза в три года: все зависит от количества детей, воспитываемых в семье.

– Многодетные семьи могут пользоваться такой поддержкой ежегодно, семьи с двумя детьми – один раз в два года, семьи с одним ребенком – один раз в три года, – заключили в ведомстве.

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