«Умора! А вдруг утонул? С ним так не бывает!»: 82-летний московский альпинист Вадим Неворотин рассказал о дружбе, что связала его с Коми

Вадим Кириллович Неворотин. Фото: Нина ЮШКОВА

Мы познакомились на Приполярном Урале случайно. 82-летний москвич Вадим Неворотин приехал с группой ровесников покорять горные вершины национального парка «Югыд ва» в Коми. Путешественники почтенного возраста удивили, маршруты вблизи базы «Желанное» хоть и считаются лёгкими, но для пожилых людей довольно труднодоступные. Однако, как оказалось, нашу республику и ветерана альпинизма связала сама судьба и история.

Без правой руки

Мои новые знакомые оказались не самыми обычными пенсионерами, они – ветераны альпинизма. Забегая вперёд, признаюсь, встреча с Вадимом Кирилловичем оказалась из тех, которые полностью переворачивают мировосприятие и заставляют задуматься о вещах, несоизмеримых с материальными ценностями. Такие люди встречаются нечасто на жизненном пути, но они оставляют огромный след.

Ветераны альпинизма раз в год выбираются в горы… Год без гор — пустой год. Фото: Нина ЮШКОВА

Вадим Неворотин родился 21 февраля 1941 года в городе Великие Луки, который через три недели после начала Великой Отечественной войны был оккупирован немцами. Матушка успела вывезти детей с территории боевых действий, а отец Кирилл Петрович отправился защищать Родину.

– Через полтора месяца после прибытия на фронт отца тяжело ранило, миной оторвало правую руку. Но за это короткое время он успел сбить немецкий самолёт, а после был награждён Орденом Славы, – рассказывает собеседник. – Отец был в окружении, а, как известно, после этого солдат не очень миловали. Но поскольку папа вышел из окружения вместе со своим пулемётом, ему никакого наказания не было, и уже в сентябре он вернулся к нам в эвакуацию без правой руки в Чапаевск.

«Режимники»

Дети росли в войну тяжело, и когда очень сильно и часто стали болеть, советская власть отправила семью Неворотиных в Сочи. И климат теплее, и легче с пропитанием.

Благодаря отцу у Вадима Неворотина были хорошие познания по математике и физике. Фото: из личного архива героя публикации

– После школы в 1958 году я поступил в МВТУ им. Баумана – институт, где готовят специалистов для военной промышленности. Благодаря отцу у меня были хорошие познания по математике и физике. Так, неожиданно для себя, я всю жизнь посвятил физике и атомным реакторам и отработал в атомной отрасли 49 лет при общем трудовом стаже в 56 лет. Кандидат технических наук. Работал во многих местах, но все они – предприятия атомной промышленности – были секретные и супер-секретные, поэтому меня очень долго не выпускали за границу. И даже будучи кандидатом на Эверест в 1982 году, «режимники» сказали: «Ближе, чем на 100 км до границы тебя не допустим, вы являетесь носителем гостайны». Загранпаспорт я получил только в 1996 году, – рассказывает Вадим Кириллович.

Вадим Кириллович работал во многих местах, но все они - предприятия атомной промышленности - были секретные и супер-секретные. Фото: из личного архива героя публикации

Снежный Барс

Альпинизмом инженер-физик начал заниматься в 1961 году. Однако первое восхождение Вадима было в детстве, в 1954 году – на гору Лоюб, что в Сочинском районе. Кстати, уже будучи взрослым, Вадим Кириллович только однажды провёл отдых с семьёй, как принято, на море, в остальное время всегда проводил отпуск высоко в горах. В копилке – 14 восхождений на «семитысячники», в числе которых Пик Коммунизма (Пик Исмаила Сомони), 7495 м. (покорил пять раз), пик Победы, пик Ленина три раза, пик Евгении Корженевской три раза, пик Хан-Тенгри, благодаря чему он имеет звание «Снежный Барс».

Будучи хорошо физически и морально подкованным человеком, Вадиму часто случалось заниматься спасательными операциями за всю альпинистскую практику, иногда и рисковать своей жизнью. За что и получил медаль «За мужество».

На горе Казбек... Фото: из личного архива героя публикации

– Я не профессионал, просто принимал участие в спасении во время отпускных поездок и спортивных мероприятиях. Эта награда для меня почётная. Её мне дали спустя 50 лет после события, которое случилось в 1968 году. Тогда произошла выброска парашютного десанта на вершину пика Ленина (7137 м). Я отправился на вершину навстречу выброшенным парашютистам, нам надо было искать тела четверых погибших и спускать их вниз, – вспоминает Вадим Кириллович.

За всю жизнь с риском для жизни наш герой спас пять человек с высоты 6-7 тысяч метров и подарил им новую жизнь. При этом альпинист спускал с вершин погибших, чтобы передать их тела родным.

Тонул в леднике

Вадим Неворотин стал мастером спорта в 1974 году – получил золотые медали чемпиона СССР, пройдя за 14 дней восемь вершин выше шести тысяч метров. После было много достижений, он был руководителем альпинистских мероприятий, стал старшим тренером сборных команд России. И что очень показательно, в восхождениях Вадима Кирилловича не погиб ни один человек. Это похвально, учитывая, что альпинизм – вид спорта, связанный с большим травматизмом и гибелью. И, напомним, что в Советском Союзе альпинисты покоряли вершины без кислорода и вспомогатели не носили за восходителями тяжёлых рюкзаков.

– Однажды я стал тонуть в трещине ледника на глубине 30 метров. Это был ледник Беляева под Пиком Коммунизма. Мост через трещину провалился, и те, кто должен был страховать, – не удержали. Я шёл первым и улетел, а на меня следом упал Володя Коломыцев. Находясь сверху меня, он застрял в трещине, никак не мог с меня слезть. Единственная мысль, которая меня посетила: «Вот умора, все будут говорить, что альпинист Неворотин утонул в горах», – рассказывает Вадим.

Когда ребят вытащили, оказалось, что у Вадима разбито лицо. Он, падая, перебил лицевой нерв и поэтому не чувствовал боли. Товарищ при падении отбил зад, он у него стал, как два баклажана.

– Мы поднялись выше по леднику к врачу, тот посмотрел и говорит: «Неворотин, я тебе ничего зашивать не буду, на тебе, похоже, всё, как на собаке заживает. А вот этому нужно назад в Душанбе, с такими ягодицами на пик Коммунизма никого не пущу». И зажило у меня, правда, быстро, уже через неделю я вновь пошел в качестве руководителя на вершину, – смеётся альпинист.

Во всех походах с Вадимом Неворотиным были добрые друзья - сильные альпинисты. Фото: из личного архива героя публикации

Крепкая дружба

Приполярный Урал покорил сердце альпиниста своими просторами и отсутствием цивилизации, он посетил его более десяти раз. Впервые москвича занесло в Коми край по работе – после распада СССР его предприятие, связанное с редкоземельными элементами, оказалось без сырьевой базы.

– Мне, как заместителю руководителя по науке, поручили найти источники сырья в России, связали с геологами из Воркуты в компании «Поляруралгеология». Так, у меня с ними произошёл не только деловой, но и дружеский контакт. Оказалось много общего. Геологи, как и альпинисты, – и те, и другие носят тяжёлые рюкзаки, терпят лишения от непогоды и сложных маршрутов, романтики. Потому, не будучи романтиком, жить жизнью геолога невозможно, нужно любить рюкзак и путешествия. Я до сих пор вспоминаю, как я жил в декабре две недели под полярным сиянием, это же фантастика, – восторгается наш герой.

С геологами из Коми работали на местах, следовали геологической практике, где положено в составе технического проекта знать точную технологию, – как перерабатывать руду, извлекать ценные элементы. Вадим Кириллович, имеющий большие познания в этой области, внёс большой вклад в разработке месторождений.

– К сожалению, редкоземельное сырье, которое имеется на территории Коми, из-за радиоактивности для нашего предприятия не подошло. И поэтому, с точки зрения сырья, для своей отрасли выхода не получилось, но получилась дружба. С этими ребятами я ходил в горы даже за границу. Мой самый близкий друг, с кем мы далее общались семьями, – Николай Герасимов, он был министром промышленности Коми, известный и уважаемый в регионе человек, – рассказывает Вадим Кириллович.

Наш герой трижды был на реке Лемва – марганцовом месторождении, которое открыто геологами «Поляруралгеологии».

– Я им помог доставить из Москвы в сложное перестроечное время бульдозеры, экскаваторы и машины 12-ти тонные, чтобы вывозить руду, начать разрабатывать месторождение. Мне звонил Герасимов, просил поруководить вахтой на две недели накануне Нового года. Мне было интересно очень, договорился с семьёй и работой. Там я нашёл заковырку, где они теряли много денег. После перерасчёта выявили круглую сумму – 40 миллионов. Меня премировали, и я внёс первый взнос за свою квартиру в Москве, – вспоминает пенсионер.

Николай Герасимов. Фото: Администрация Главы Республики Коми

Перевал Дятлова

Интересно, но о самой громкой теме – истории гибели группы студентов на перевале Дятлова, Вадим Кириллович узнал спустя десятки лет после происшествия. Он обсудил её со своим другом Николаем Герасимовым, который, как обычно, приехав в Москву по делам, зашёл к нему на пару часов в гости.

– Мы сошлись в одном, что всей экзотики, о которой говорят, – не было. Скорее всего, сошла лавина. Николай, как полярный геолог, утверждал, что в тех краях сход лавин очень вероятен на некрутых склонах. Если обычно нужно 25-30 градусов склона, там лавина может съехать на крутизне 20 градусов. Ребята стали задыхаться – то ли оттого, что лавина сошла, то ли сильный снегопад был – палатка оказалась завалена. Другое дело, если туристы выскочили в том, в чем мать родила. Начался общий психоз, побежали вниз. И только внизу, будучи раздетыми, поняли, что спасения нет, нужно возвращаться. Руководитель вместо того, чтобы организовать группу, скорее всего, подключился к девизу «Спасайся, кто может». В альпинистской практике такое случается, когда заваливает палатку «под конёк» и люди начинают в ней задыхаться. В этот момент важна роль руководителя, который быстро сориентируется и организует группу, – озвучил свою позицию опытный путешественник.

Гора – это Храм

Секрет молодости Вадима Кирилловича прост. Главным для него с самого детства была круглогодичная тренировка: когда нет снега – кроссы и лазанье, зимой – лыжи. (30-50 км.) По словам опытного путешественника, акклиматизация в горах проходит безболезненно, если не делать перерывы. Сейчас, последние 15 лет, он занимается плаванием и физической работой, но путешествовать продолжает.

Тренировки и спортивная нагрузка дают о себе знать — 82-летний пенсионер в отличной форме! Фото: Нина ЮШКОВА

– Горы дают силы. Если в сезоне нет гор, значит, год пропал зря – пустой год, а если приехал – ты в родной стихии. Некоторые вещи хранятся лишь в подсознании, они не проговариваются. Я люблю фотографировать «намоленные» храмы и монастыри, захожу в них, хотя и не крещён. Однажды я понял, что когда я стою перед церковью, я стою как у вершины горы, смотрю снизу вверх. Гора для меня на подсознательном восприятии – храм, – заключил Вадим Неворотин.

Прямая речь

Для меня альпинизм – это возможность путешествовать и общаться с людьми. Как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: «Самая главная роскошь – это роскошь человеческого общения». Наставниками и партнерами в походах были выдающиеся восходители: Кирилл Кузьмин, Анатолий Овчинников, Валентин Божуков, Олег Космачев, Рэм Хохлов, Эдуард Мысловский, Николай Черный и многие другие.

Справка КП

Вадим Неворотин – мастер спорта СССР по альпинизму, чемпион СССР по альпинизму, кавалер I и II степени ордена «Эдельвейс», тренер-спасатель, обладатель медали «За мужество», председатель туристической секции Центрального Дома ученых РАН, член географического общества СССР.

Кстати

Вадим Неворотин бывал дважды на вершинах Мак-Кинли на Аляске, Аконкагуа в Южной Америке, Патагония, Килиманджаро в Африке, пик Костюшко в Австралии, Куке в Новой Зенландии, Фудзияма в Японии. В России и вовсе объездил большое количество мест: от Камчатки – вулкан Ключевской, до запада – вершин Карпаты, Север – Хибины, до южного пика Энгельса. Всего – более 150 восхождений, суммарная высота пройденных маршрутов – 500 километров.

Вадим Неворотин помахал мне на прощание, но обещал быть на связи по приезду. Я отправила ему посылку в Москву — книгу Геннадия Юшкова «Чугра», которая обязательно должна ему понравиться. Фото: Нина ЮШКОВА

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