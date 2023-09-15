«Прижался к маме и расплакался»: волонтеры бросились искать пропавшего молодого человека с ОВЗ

Не ориентируется в пространстве: волонтеры бросились искать пропавшего мужчину с ОВЗ

В минувшее воскресенье, 10 сентября, в Сыктывкаре в штабе ДПСО «ЛизаАлерт» прошло мероприятие, выполненное в рамках добровольческого проекта «Помочь может каждый!». В 11:00 началась лекция, как буквально через час поступила информация о пропаже 25-летнего молодого человека с ограниченными возможностями здоровья, который совсем не ориентируется в пространстве.

Старший инфорг по Коми Светлана с позывным «Йося» приступила к сбору информации. Поисковики обратились к курсантам и сообщили об отмене лекции, но предложили им поучаствовать в городском поиске.

Не ориентируется в пространстве: волонтеры бросились искать пропавшего мужчину с ОВЗ

Поисковики разделились на экипажи и покинули штаб. Спустя час приходит информация о том, что молодого человека видели в магазине по улице Морозова. На место сразу же направился экипаж для просмотра камер и подтверждения информации.

Через 15 минут раздалось долгожданное «Найден. Жив!» от экипажа, состоящего из курсантов. Волонтеры поблагодарили неравнодушных сыктывкарцев, которые не прошли мимо.

«На поиск мы ездили с Наташей - мамой Ильи. Эмоциональное состояние мамы, тревогу, страх, беспокойство просто не передать. Когда сообщили, что Илюша нашелся, мы просто выдохнули. Встречу мамы и сына не передать словами, очень трогательно, до слез - Илюша прижался к маме и расплакался, и вся группа волонтёров - поисковиков была растрогана. В отряде я совсем недавно и поняла, что волонтёры удивительные люди. Спасибо, что вы есть!», - поделилась Маргарита Корычева.

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