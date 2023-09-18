В Коми на следующей неделе резко ухудшится погода

В Коми пообещали серьезное похолодание на следующей неделе
По информации ЦГМС Коми, в республике на следующей неделе, в период с 18 по 22 сентября, ожидается облачная погода с частыми дождями. По предоставленным данным, погода изменится из-за серии активных атлантических циклонов.
Метеорологи передали, что в центральной и северной части пообещали сильные дожди, на северо-востоке возможен снег и порывистый ветер.
Что касается температуры воздуха, то ее фон понизится и будет близок к климатической норме. Ночью будет +3...+8, днём +10...+15С, на крайнем северо-востоке температура опустится до -2С, днём здесь ожидается +4...+9С.
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