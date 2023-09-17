15-летняя Лена Лушкова из Палевиц возвращается домой с корсетом Шено

15-летней Лене Лушковой из Палевиц Сыктывдинского района Коми приобрели корсет Шено. Об этом сообщает БНК со ссылкой на фонд «Сила добра».

Приобрести корсет удалось благодаря неравнодушным жителям Республики Коми, которые за сутки собрали необходимую сумму. Теперь 15-летняя девочка, которая страдает от сколиоза третьей степени, сможет поправить свое здоровье.

Корсет был изготовлен в специализированной мастерской Санкт-Петербурга по ее индивидуальным меркам. На следующей неделе Лена вернется домой.

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