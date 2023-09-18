Температура воздуха в Коми опустится до -2 градусов

В Коми пообещали дождливую погоду

Синоптики ЦГМС Коми передали прогноз погоды на 18 сентября. По предоставленным данным, в регионе ожидают дождливую и туманную погоду.

По данным метеорологов, ветер ожидается западный, северо-западный со скоростью от 6 до 11 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с. Температура ночью +4...+9, при прояснении -2...+3; днем в южных районах +10...+15, в северных районах +7...+12°С.

В Сыктывкаре 18 сентября пообещали облачную погоду и небольшой дождь. Ветер придет порывистый со скоростью от 7 до 12 м/с. Температура ночью +7...+9, днем +11...+13°С.

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