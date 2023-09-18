«Живут в любви и гармонии»: победителем во Всероссийском конкурсе «Семья года» стала многодетная семья из Коми

Семья из Прилузского района победила во Всероссийском конкурсе

Озвучены итоги Всероссийского конкурса «Семья года». Победителями стали жители Прилузского района Коми - семья Коканиных, в которой воспитываются трое детей. Об этом рассказали в пресс-службе минтруда региона.

- В семье Александра Александровича и Екатерины Ивановны Коканиных трое детей. Это дружная, трудолюбивая и активная семья. Родители большое внимание уделяют гармоничному развитию детей, их патриотическому воспитанию и истории своего рода, - сообщили в ведомстве.

Чтобы знать историю своего рода Коканины создали семейную книгу и восстановили родственные связи до шестого колена. Сами Александр и Екатерина занимаются активно общественной жизнью, любят проводить с детьми время на природе и ходить с ночевкой в лес.

- Традиционно в день рыбака мы, сообща, отправляемся на реку в небольшой поход с палаткой, чтобы покататься лодке, порыбачить, наварить ухи и по-семейному пообщаться за чаем на свежем воздухе, - рассказывают Коканины.

Буквально через месяц семейство ждет поездка в Москву. Трехдневное путешествие в столицу является одним из почетных призов конкурса.

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