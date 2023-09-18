«А чего она так поправилась?!»: в Сети захейтили за внешний вид 12-летнюю дочь ухтинки Оксаны Самойловой

Пользователи соцсетей накинулись на подростка из-за изменившейся внешности. Фото из личного архива Оксаны Самойловой

Старшая дочь знаменитой ухтинки Оксаны Самойловой и рэпера Джигана Ариэлла дала интервью, в котором заявила, что хочет стать в будущем блогером. По ее словам, раньше она хотела петь и быть звездой эстрады, однако, видя, как ее папа постоянно в гастролях, отказалась от этой идеи.

- Я хотела быть певицей, но и свою семью и детей тоже хочу. А совмещать это тяжело. Тогда, может, стоит быть блогером. Но там нужно либо бизнесом заниматься, либо мощный личный бренд иметь, иначе много не заработаешь, - рассуждает подросток.

Однако больше пользователей соцсетей не откровения Ари заинтересовали, а ее внешний вид, который сильно отличается от того, что публикует на своей страничке ее звездная мама.

Старшая дочь Оксаны Самойловой и Джигана заметно поправилась

- А чего она так поправилась? Аж второй подбородок появился, - пишет Полина.

- В 12 разве так выглядят?! - Возмущается Людмила.

Однако тех, кто осудили таких комментаторов было куда больше.

- Вы в своем уме такое говорить про ребенка? Она растет и меняется. Кому какое дело до ее веса?! Давайте еще подросток комплексы привьём, - негодует подписчица Оксаны.

- Да ракурс такой просто, снимали как-то снизу, там у всех подбородок появится. В жизни же она худая, - рассуждает Дарья.

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