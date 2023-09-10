«Хочется маленького опять»: ухтинка Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение

Во время большого интервью журналу «HELLO» звездная пара Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение.

Супруги рассказали о своей семье, переломных моментах в отношениях, воспитании детей и планах на пятого ребенка.

Оказалось, что Самойлова и Джиган планируют пятого ребенка. В ходе интервью они рассказали, что им вновь захотелось малыша.

«Я смотрю на Давида, которому уже три года, и хочется маленького опять. Хотя первые два года после его рождения я была уверена, что детей мне теперь точно достаточно. И вот сейчас задумалась. Организм уже сам подсказывает: прошло достаточно времени, пора!», - поделилась Оксана Самойлова.

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