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Общество10 сентября 2023 11:00

«Хочется маленького опять»: ухтинка Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение

Модель и блогер Оксана Самойлова сделала откровение
Источник:kp.ru
«Хочется маленького опять»: ухтинка Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение

«Хочется маленького опять»: ухтинка Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение

Во время большого интервью журналу «HELLO» звездная пара Оксана Самойлова и Джиган сделали откровение.

Супруги рассказали о своей семье, переломных моментах в отношениях, воспитании детей и планах на пятого ребенка.

Оказалось, что Самойлова и Джиган планируют пятого ребенка. В ходе интервью они рассказали, что им вновь захотелось малыша.

«Я смотрю на Давида, которому уже три года, и хочется маленького опять. Хотя первые два года после его рождения я была уверена, что детей мне теперь точно достаточно. И вот сейчас задумалась. Организм уже сам подсказывает: прошло достаточно времени, пора!», - поделилась Оксана Самойлова.

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