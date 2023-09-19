Недельный прирост зараженных коронавирусом в Коми увеличился в 1,5 раза

Показатель выздоровления вырос всего на четыре человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Показатель заболеваемости коронавирусом в Коми вырос на 51 новый случай. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные федеральным оперштабом. Всего за все время пандемии было подтверждено 200 672 факта инфицирования.

Показатель зараженности ковидом вырос в 1,5 раза по сравнению с прошлой неделе. Так, в период с 4 по 10 сентября было отмечено всего 32 заболевших.

Выздороветь удалось еще четверым, всего - 197 280 человек. Погибли от вируса 3 289 жителей Коми. Отмечается, что новых смертельных случаев в результате заражения за неделю не зарегистрировано.

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