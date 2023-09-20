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Общество20 сентября 2023 10:20

«Мы чувствовали себя букашечками»: Пироговы из Коми поднялись на вершину Эльбруса в честь дня рождения супруги главы семейства

Альпинисты из Сыктывкара покорили вершину Эльбруса по сложному маршруту
Нина ЮШКОВА
Нина ЮШКОВА
Роман Пирогов уже второй год подряд устраивает своей половинке день рождения на вершинах! Ведь горы — их общая любовь! Фото: из личного архива героев публикации

Роман Пирогов уже второй год подряд устраивает своей половинке день рождения на вершинах! Ведь горы — их общая любовь! Фото: из личного архива героев публикации

У молодой семьи Пироговых из Сыктывкара есть общая семейная любовь – горы. Чета уже побывала в Киргизии, неоднократно была на Приполярном и Полярном Урале и Кавказе. И, конечно же, пара не забывает про Республику Коми – ходит в лыжные походы по ближним к столице районам. А совсем недавно они осуществили свою мечту и покорили Эльбрус по сложному маршруту.

Единение с природой

Мария и Роман ходят в совместные походы с 2016-го. Два года назад чета уже совершила восхождение на Эльбрус с 5 на 6 августа, прямо перед днём рождения Маши, однако по северному маршруту, который считается легче остальных.

Особая атмосфера с высоты выше птичьего полёта. Фото: из личного архива героев публикации

Особая атмосфера с высоты выше птичьего полёта. Фото: из личного архива героев публикации

– В этот год решили поднять планку и пойти на гору с востока. Маршрут сложнее, чем предыдущий, но тяга к новому и неизвестному переборола желание идти по проторенному пути, – поделилась Мария.

Роман, который стал руководителем похода, составил маршрут, нашёл описания перевалов и как их проходить. Помощь ему оказала опытная туристка Арина Шахтарова. С Пироговыми на Эльбрус пошла и семья Словохотовых – Антон и Дарья из Астрахани. Перед восхождением на Эльбрус, как и в 2021 году, команда сделала разминочные вылазки, чтобы привыкнуть к высоте, – из семи запланированных перевалов взяли два: Хотютау южный и северный (3546 м.).

В горах путешественники встречали различных животных. Фото: из личного архива героев публикации

В горах путешественники встречали различных животных. Фото: из личного архива героев публикации

– Мы успели повидать красивые и могущественные ледники – малый и большой Азау! Мы чувствовали себя букашечками! Видели яков, коров, лошадей и сусликов – куда же без них? – делится эмоциями Мария.– Самое главное, мы смогли почувствовать единение с природой.

Преображение

Восхождение с востока у туристов было более необычным, случались и нестандартные ситуации.

– С базового лагеря 4320 м до 4800 м шли в кошках, потом стало слишком опасно и круто, решили выйти на камни. С 4800 до 5200 м передвигались по камням и выступам.На высоте 5200 м нам пришлось снова надевать кошки. На высоте это чувствуется особенно нетерпимо: наклонился и сразу в висках стучит, разогнулся – и отдышка, и так несколько раз, – вспоминает собеседница.

Повезло с погодой и с настроением. Фото: из личного архива героев публикации

Повезло с погодой и с настроением. Фото: из личного архива героев публикации

Бывалым туристам, которых, казалось бы, сложно удивить тяжёлым маршрутом, придавала силы прекрасная атмосфера и божественная природа.

– Мы стартовали на рассвете в 4:20, красота невозможная! Через 10-15 минут произошла какая-то метаморфоза, с приходом тепла и света нас наполнило силами до краёв. Такого преображения я давно не испытывала, – рассказывает Мария.

На пути туристов встретился опасный участок, от которого группа ушла вбок направо в связках по двойкам – обходили скалы «траверсом». Уклон был небольшой, примерно 20-25 градусов, но уставшим путешественникам проходить его опасно. И ко всему – снег лежал твёрдый, не раскисший.

Приветливый Эльбрус

– До вершины оставалось немного. Мы остановились за большими камнями, спрятались от ветра. Немного отдохнули, выпили уже негорячий чай, погрызли протеиновый батончик, который стал кирпичиком из-за холода, и выдвинулись на свидание к вершине. Последние сто метров шли одной командой: каждый делал 15 шагов вперёд и в сторону. Психологически было легче. На вершину поднялись в 06:15, обнявшись друг с другом. Это была общая радость! –гордится успешным восхождением героиня.

Две спортивные семьи уже не в первый раз путешествуют вместе. Фото: из личного архива героев публикации

Две спортивные семьи уже не в первый раз путешествуют вместе. Фото: из личного архива героев публикации

Команда провела на вершине полчаса – фотографировались с флагом республики, отдыхали и любовались природными ландшафтами.

– На обратном пути встретили коммерческую группу туристов, пожелали им сил и терпения, а сами связались и пошли на спуск по крутому участку. Когда вышли на камни, примерно через час после начала спуска, нам стало слишком жарко, поэтому мы трамбовали наши рюкзаки тёплой одеждой. Спуск дался тяжело и долго. Подходя к лагерю, мы часто смотрели назад, любовались приветливым Эльбрусом, каждый думал о своём, – вспоминает Мария.

Мария и Роман счастливы вместе. Особенно в горах... Фото: из личного архива героев публикации

Мария и Роман счастливы вместе. Особенно в горах... Фото: из личного архива героев публикации

В лагерь участники восхождения вернулись в 11:00: подъём занял 8 часов, спуск – 4 часа.–Хотелось обниматься и танцевать.Это был самый замечательный подарок на день рождения Марии.

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