«Мы чувствовали себя букашечками»: Пироговы из Коми поднялись на вершину Эльбруса в честь дня рождения супруги главы семейства

Роман Пирогов уже второй год подряд устраивает своей половинке день рождения на вершинах! Ведь горы — их общая любовь! Фото: из личного архива героев публикации

У молодой семьи Пироговых из Сыктывкара есть общая семейная любовь – горы. Чета уже побывала в Киргизии, неоднократно была на Приполярном и Полярном Урале и Кавказе. И, конечно же, пара не забывает про Республику Коми – ходит в лыжные походы по ближним к столице районам. А совсем недавно они осуществили свою мечту и покорили Эльбрус по сложному маршруту.

Единение с природой

Мария и Роман ходят в совместные походы с 2016-го. Два года назад чета уже совершила восхождение на Эльбрус с 5 на 6 августа, прямо перед днём рождения Маши, однако по северному маршруту, который считается легче остальных.

Особая атмосфера с высоты выше птичьего полёта. Фото: из личного архива героев публикации

– В этот год решили поднять планку и пойти на гору с востока. Маршрут сложнее, чем предыдущий, но тяга к новому и неизвестному переборола желание идти по проторенному пути, – поделилась Мария.

Роман, который стал руководителем похода, составил маршрут, нашёл описания перевалов и как их проходить. Помощь ему оказала опытная туристка Арина Шахтарова. С Пироговыми на Эльбрус пошла и семья Словохотовых – Антон и Дарья из Астрахани. Перед восхождением на Эльбрус, как и в 2021 году, команда сделала разминочные вылазки, чтобы привыкнуть к высоте, – из семи запланированных перевалов взяли два: Хотютау южный и северный (3546 м.).

В горах путешественники встречали различных животных. Фото: из личного архива героев публикации

– Мы успели повидать красивые и могущественные ледники – малый и большой Азау! Мы чувствовали себя букашечками! Видели яков, коров, лошадей и сусликов – куда же без них? – делится эмоциями Мария.– Самое главное, мы смогли почувствовать единение с природой.

Преображение

Восхождение с востока у туристов было более необычным, случались и нестандартные ситуации.

– С базового лагеря 4320 м до 4800 м шли в кошках, потом стало слишком опасно и круто, решили выйти на камни. С 4800 до 5200 м передвигались по камням и выступам.На высоте 5200 м нам пришлось снова надевать кошки. На высоте это чувствуется особенно нетерпимо: наклонился и сразу в висках стучит, разогнулся – и отдышка, и так несколько раз, – вспоминает собеседница.

Повезло с погодой и с настроением. Фото: из личного архива героев публикации

Бывалым туристам, которых, казалось бы, сложно удивить тяжёлым маршрутом, придавала силы прекрасная атмосфера и божественная природа.

– Мы стартовали на рассвете в 4:20, красота невозможная! Через 10-15 минут произошла какая-то метаморфоза, с приходом тепла и света нас наполнило силами до краёв. Такого преображения я давно не испытывала, – рассказывает Мария.

На пути туристов встретился опасный участок, от которого группа ушла вбок направо в связках по двойкам – обходили скалы «траверсом». Уклон был небольшой, примерно 20-25 градусов, но уставшим путешественникам проходить его опасно. И ко всему – снег лежал твёрдый, не раскисший.

Приветливый Эльбрус

– До вершины оставалось немного. Мы остановились за большими камнями, спрятались от ветра. Немного отдохнули, выпили уже негорячий чай, погрызли протеиновый батончик, который стал кирпичиком из-за холода, и выдвинулись на свидание к вершине. Последние сто метров шли одной командой: каждый делал 15 шагов вперёд и в сторону. Психологически было легче. На вершину поднялись в 06:15, обнявшись друг с другом. Это была общая радость! –гордится успешным восхождением героиня.

Две спортивные семьи уже не в первый раз путешествуют вместе. Фото: из личного архива героев публикации

Команда провела на вершине полчаса – фотографировались с флагом республики, отдыхали и любовались природными ландшафтами.

– На обратном пути встретили коммерческую группу туристов, пожелали им сил и терпения, а сами связались и пошли на спуск по крутому участку. Когда вышли на камни, примерно через час после начала спуска, нам стало слишком жарко, поэтому мы трамбовали наши рюкзаки тёплой одеждой. Спуск дался тяжело и долго. Подходя к лагерю, мы часто смотрели назад, любовались приветливым Эльбрусом, каждый думал о своём, – вспоминает Мария.

Мария и Роман счастливы вместе. Особенно в горах... Фото: из личного архива героев публикации

В лагерь участники восхождения вернулись в 11:00: подъём занял 8 часов, спуск – 4 часа.–Хотелось обниматься и танцевать.Это был самый замечательный подарок на день рождения Марии.

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