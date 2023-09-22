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Общество22 сентября 2023 11:20

Монте и Айза: какие необычные имена выбирали родители в Коми для новорожденных в 2023 году

София и Артем стали самыми популярными именами среди новорожденных в Коми
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Коми

Названы самые редкие и популярные имена новорожденных в Коми

Стало известно, как родители Коми называли своих детей в 2023 году. Согласно анализу ФНС России, София и Артем не первый год возглавляют топ самых популярных имен.

В 2023-м родители чаще всего выбирали имена София, Анна, Виктория, Ксения и Ева для девочек, Артем, Максим, Александр, Михаил и Тимофей для мальчиков.

А вот услышать на детской площадке женские имена Розанна, Айза, Милиса, Каталея, Лариса не часто придется. В текущем году они стали поистине редкими. Среди имен для мальчиков меньше всего Кимов, Леонеров, Ильясов, Монте и Аврамов.

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