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Общество23 сентября 2023 5:00

В Коми пообещали повышение температуры до +22 градусов

Синоптики передали прогноз на 23 сентября
Источник:kp.ru
В Коми пообещали повышение температуры воздуха

В Коми пообещали повышение температуры воздуха

Синоптики ЦГМС передали прогноз погоды на 23 сентября. По предоставленным данным, сегодня пообещали дожди и сильные порывы ветра. В то же время температура воздуха днем поднимется до +22 градусов.

Метеорологи пообещали южный ветер со скоростью от 5 до 10 м/с, местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +17...+22, на севере местами +11...+16, в Воркутинском районе +4...+9°С.

В Сыктывкаре 23 сентября пообещали переменную облачность без осадков, юго-западный ветер от 5 до 10 м/с. Температура ночью +8...+10, днем +20...+22°С.

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