Уроженка Коми Екатерина Великопольская вышла в полуфинал «Ну-ка, все вместе»

Фолк-певица Екатерина Великопольская прошла в полуфинал телешоу

Певица из Коми 32-летняя Екатерина Великопольская вышла в полуфинал «Ну-ка, все вместе». Эфир состоялся 22 сентября на телеканале «Россия 2».

– Екатерина смогла доказать сотне, что народная музыка может по-настоящему «качать»! Все, начиная от образа и заканчивая манерой исполнения, было продумано до мельчайших деталей и не смогло оставить экспертов равнодушными, – прокомментировали представители канала.

Фолк-исполнительница выступила в третьем выпуске пятого сезона, исполнив песню «Порушка-параня». Жюри дали ее 93 балла из 100 возможных, что позволило автоматически пройти в полуфинал.

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