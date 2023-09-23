«Отмечали день рождения»: стали известны подробности с тремя пропавшими пожарными на реке в Коми

В Коми поиски пропавших пожарных на реке ведут беспилотники и водолазы.

В Усть-Вымском районе Коми продолжаются поиски пропавших около Жешарта, которые перевернулись на лодке. Напомним, что ЧП произошло 22 сентября на реке Вычегде. В лодке в тот момент находились шесть человек – троим из них удалось выплыть, еще троих так и не нашли.

Ищут именинника

В лодке, по имеющимся данным, находилась компания. Все они работали, по данным МЧС Коми, на Жешарском фанерном комбинате. Мужчины выбрались на побережье Вычегды справить день рождения. Управлял судном старший смены пожарной части лесопромышленного комплекса.

В результате моторная лодка перевернулась прямо около пирса у поселка Жешарта после наезда на плавающий буй, образовалась пробоина... Трое мужчин выбрались практически сразу, а еще троих так и не нашли до сих пор. Среди пропавших оказался и сам именинник, передали в Shot. Его до сих пор ищут спасатели.

Фото с места трагедии опубликовали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Работают водолазы

Судно не было зарегистрировано, сообщали в МЧС Коми. На место происшествия выехала водолазная группа, также пропавших ищут при помощи беспилотных авиасистем.

К работе подключились также сотрудники Следственного комитета Коми, по факту случившегося началась проверка. На месте работают также специалисты Северо-Западной транспортной прокуратуры

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