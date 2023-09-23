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НовостиПроисшествия23 сентября 2023 8:58

Трое рыбаков перевернувшейся лодки пропали в Коми

СК Коми устанавливает обстоятельства пропажи трез рыбаков
Источник:kp.ru
Трое рыбаков пропали во время рыбалки в Коми

Трое рыбаков пропали во время рыбалки в Коми

В Усть-Вымском районе Следственный комитет Коми начал процессуальную проверку по факту пропажи трех рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По предоставленным данным, 22 сентября поступила информация о том, что на реке Вычегда в районе Жешарта перевернулась моторная родка с шестью рыбаками. Трое рыбаков выплыли, а местонахождение еще троих пока что устанавливается.

В настоящий момент в Следственном комитете намерены выяснить все обстоятельства случившегося.

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