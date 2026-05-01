Вертолет завалился набок в Усинске в пятницу, 1 мая, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.
Частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
«Пострадало 10 человек», – рассказали в министерстве.
В чрезвычайном ведомстве добавили, что причины инцидента выясняются.
В Территориальном центре медицины катастроф, пострадавших отправили в Усинскую ЦРБ. Состояние одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные – легкой.
Северо-Западная транспортная прокуратура проводит по факту жесткой посадки вертолета. В надзорном ведомстве добавили, что инцидент произошел около 15.45. Вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».
«Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – говорится в сообщении.
«Самое страшное — осознать масштаб»: спасатель, работавший на месте крушения поезда в Инте, рассказал о трагедии
Алексею Фомичеву вручили медаль за участие в ликвидации последствий крушения поезда (подробности)