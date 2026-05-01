Причины случившегося выясняются. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной транспортной прокуратуры

Вертолет завалился набок в Усинске в пятницу, 1 мая, в результате чего пострадали 10 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Коми.

ЧП с вертолетом в Коми 1 мая 2026 года

Частный пассажирский вертолет МИ-8Т взлетал с вертолетной площадки. При этом он завалился набок. На борту находилось 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

Пострадавшие в результате падения вертолета в Коми 1 мая 2026 года

«Пострадало 10 человек», – рассказали в министерстве.

Причины ЧП с вертолетом в Коми 1 мая 2026 года

В чрезвычайном ведомстве добавили, что причины инцидента выясняются.

Состояние пострадавших в результате крушения вертолета в Коми 1 мая 2026 года

В Территориальном центре медицины катастроф, пострадавших отправили в Усинскую ЦРБ. Состояние одного пациента врачи оценивают как средней степени тяжести, остальные – легкой.

Проверка по факту жесткой посадки вертолета в Коми 1 мая 2026 года

Северо-Западная транспортная прокуратура проводит по факту жесткой посадки вертолета. В надзорном ведомстве добавили, что инцидент произошел около 15.45. Вертолет принадлежит авиакомпании «Ельцовка».

«Печорская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров», – говорится в сообщении.

