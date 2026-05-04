Дожди, туман и до +19°С: погода в Коми на 4 мая

В Сыктывкаре ожидаются дожди и умеренный ветер

В Коми 4 мая ожидается переменчивая погода с осадками и заметным разбросом температур по районам. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

На севере региона прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью пройдут кратковременные дожди, местами с мокрым снегом, днём возможны небольшие осадки. В отдельных районах утром ожидается туман. Температура воздуха ночью составит от -2 до +3°С, днём — +4…+9°С, а в районе Воркуты — до +5°С.

В центральной части Коми будет облачно с прояснениями. Ночью ожидаются дожди, местами сильные — в Ухтинском и Вуктыльском районах. Возможны грозы. Днём пройдут кратковременные осадки. Температура ночью составит +4…+9°С, днём — +10…+15°С.

На юге региона установится более тёплая погода. Ночью местами пройдёт небольшой дождь, днём — кратковременные осадки. Температура воздуха ночью +7…+12°С, днём — до +14…+19°С.

В Сыктывкаре также ожидается переменная облачность с дождями: ночью — небольшими, днём — кратковременными. Температура ночью составит +8…+10°С, днём — +14…+16°С. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный и будет умеренным.