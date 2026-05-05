Май набирает тепло: в Коми пообещали температуру до +22°С

Порывы ветра могут достигать 18 м/с

В Коми 5 мая ожидается неустойчивая погода с осадками, грозами и порывистым ветром. Об этом сообщили в ЦГМС республики.

Ночью местами пройдут небольшие осадки — снег, мокрый снег и дождь. Днем в северных и центральных районах прогнозируется небольшой, местами умеренный дождь, на северо-востоке преимущественно без осадков. В южных районах ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ветер сменит направление с восточного на западное, днём порывы могут достигать 15–18 м/с.

Температура воздуха ночью на севере составит 0…-5°С, днём — +6…+11°С. На юге ночью будет -1…+9°С, днём — +11…+16°С, местами до +22°С.

В Сыктывкаре ночью преимущественно без осадков, днём — кратковременный дождь и возможна гроза. Температура ночью +5…+7°С, днём +18…+20°С.