Коми ждeт переменчивая погода: дожди, грозы и потепление

В Коми 6 мая усилится ветер и пройдут дожди

В Коми 6 мая ожидается переменчивая погода с кратковременными дождями и порывистым ветром. Прогноз погоды передали в ЦГМС республики.

По данным синоптиков, в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдут кратковременные дожди, а в отдельных южных районах возможны грозы. Днём осадки сохранятся не повсеместно: на юго-востоке существенных дождей не прогнозируется.

Ветер юго-западный, 7–12 м/с, с порывами до 14 м/с. В северных районах днём местами ожидается усиление ветра до 15–20 м/с.

Температура воздуха ночью составит +3…+8 °С. Днём на севере республики прогнозируется +9…+14 °С, в Воркутинском районе — +3…+8 °С, в южных районах воздух прогреется до +15…+20 °С.

В Сыктывкаре 6 мая также будет облачно с прояснениями и кратковременными дождями. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью температура составит +6…+8 °С, днём — +17…+19 °С.